Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водію, який вчинив смертельну ДТП у Харкові

Харківські правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, 16-річному юнакові, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, внаслідок якої загинула одна людина.
Про це у середу, 27 жовтня, повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора України.
ДТП сталася увечері у вівторок у районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові.
“26 жовтня 2021 року приблизно о 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Інфініті”, який рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого перебував підозрюваний”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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