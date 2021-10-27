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Під час модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 мільйонів, – СБУ

27/10/2021 18:47

Служба безпеки України звітує, що викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській гідроакумулюючій електростанції. За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад 20 млн грн.

Про це в середу, 27 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

Як свідчить наявна інформація, організаторами оборудки було керівництво ПрАТ “Укргідроенерго” та фактичні власники Консорціуму “Укргідроенергобуд”.

Зловмисники розподілили ролі та спільно з представниками залучених субпідрядних підприємств привласнювали державні кошти у особливо великих розмірах.

“Схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів здійснювалося за рахунок завищення об’ємів та вартості робіт. Усе це – з двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровській ГАЕС. Їх загальна сума 5,3 млрд грн. Згідно з податковим дослідженням, внаслідок протиправних дій державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 20 млн грн”, – наголошують в СБ.

З метою отримання доказів, правоохоронці провели серію обшуків за адресами офісних приміщень та домашніми адресами фігурантів.
В результаті виявлено первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи, комп’ютерну техніку з «чорною» бухгалтерією, які в подальшому будуть вилучені.

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