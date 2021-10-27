Навчай українською! Челендж для викладачів позашкільної освіти допоможе перейти на державну легко й із задоволенням

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада, ініціатива “Навчай українською” оголошує III Всеукраїнський челендж задля популяризації викладання державною мовою у сфері позашкільної освіти.
Як повідомили “Новинарні” в ГО “Українська гуманітарна платформа”, до участі запрошують викладачів гуртків та спортивних секцій усіх напрямків (спортивних, музичних, театральних, хореографічних, танцювальних, мистецьких, STEM, робототехніки тощо).
Усі охочі долучитися мають до 3 листопада заповнити реєстраційну форму тут.
Початок челенджу – 5 листопада 2021 року, тривалість – три тижні.
Якщо ви викладач гуртка чи секції й у вас виникають труднощі з викладанням українською мовою – цей виклик саме для вас, каже засновниця ініціативи “Навчай українською” Наталка Федечко.
“Цікаві й корисні вебінари та практикуми від досвідчених тренерів, коучів, філологів та психологів допоможуть кожному учаснику легко та безболісно здолати мовний, термінологічний і психологічний бар’єр та отримати персоналізовану підтримку. Тож запрошуємо зробити виклик самим собі та здивувати своїх учнів! Побачите, їм це сподобається!” – запевняє Федечко.
9 листопада, у День української писемності та мови, всі учасники матимуть змогу поспілкуватись у форматі онлайн-зустрічі з відомими українцями та зірками спорту, які у прямому ефірі розкажуть свої історії переходу на українську та надихнуть викладачів позашкілля.
У попередніх двох челенджах узяли участь півтори тисячі учасників, і про ефективність таких заходів свідчить перехід на українську мову викладання цілих центрів дитячої творчості. Наприклад, у Дніпрі вже цього навчального року на українську перейшли гуртки у ДЮЦ “Штурм”, який відвідують близько 2500 дітей. А почалося все з участі всього лише одного представника цього закладу в першому челенджі “Навчай українською”. На наступний виклик зареєструвалися вже й усі інші викладачі центру.
Як нагадують ініціатори челенджу, в Україні досі існують значні проблеми із викладанням українською мовою в позашкільних гуртках та секціях. За даними опитування ініціативи “Навчай українською”, у 2020 році в п’яти найбільших містах України (Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі) серед спортивних секцій, танцювальних студій, художніх, вокальних гуртків тощо – лише 16% у Києві і 8% у Харкові вели усі заняття виключно українською мовою. Тоді як 56% гуртків і секцій для дітей – виключно російською.
І це попри те, що з 16 січня 2020 року всі ці організації мають надавати послуги українською мовою, як і вся сфера послуг (винятки можливі лише для тих клієнтів, які самі хочуть отримувати послуги іншою мовою). Такий підхід, окрім іншого, перешкоджає дітям вивчати та вільно володіти українською мовою і закладає стереотипи мовної поведінки на майбутнє, наголошують активісти.
Довідка:
Челендж “Навчай українською”, який відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту та Уповноваженого із захисту державної мови, – це 21 день підтримки викладачів, які планують перейти на українську мову викладання.
Під час цього безкоштовного онлайн-курсу учасники отримають навчальні матеріали та завдання, візьмуть участь у мотивуючих та пізнавальних практикумах і вебінарах зі спеціалістами (філологами, психологами, коучами, тренерами, зірковими колегами, що перейшли на українську мову викладання).
Курс розрахований насамперед на викладачів позашкільних гуртків та секцій.
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Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада, ініціатива “Навчай українською” оголошує III Всеукраїнський челендж задля популяризації викладання державною мовою у сфері позашкільної освіти. Як повідомили “Новинарні”...
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