СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2825733 +22574
Летальні випадки:
65628 +692
Одужали:
2401705 +11593
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14154508 (+72231). Оновлено: 08:30 27.10.2021
Home / Україна / Соціалка / Навчай українською! Челендж для викладачів позашкільної освіти допоможе перейти на державну легко й із задоволенням

Навчай українською! Челендж для викладачів позашкільної освіти допоможе перейти на державну легко й із задоволенням

27/10/2021 13:53

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада, ініціатива “Навчай українською” оголошує III Всеукраїнський челендж задля популяризації викладання державною мовою у сфері позашкільної освіти.

Як повідомили “Новинарні” в ГО “Українська гуманітарна платформа”, до участі запрошують викладачів гуртків та спортивних секцій усіх напрямків (спортивних, музичних, театральних, хореографічних, танцювальних, мистецьких, STEM, робототехніки тощо).

Усі охочі долучитися мають до 3 листопада заповнити реєстраційну форму тут.

Початок челенджу – 5 листопада 2021 року, тривалість – три тижні.

Якщо ви викладач гуртка чи секції й у вас виникають труднощі з викладанням українською мовою – цей виклик саме для вас, каже засновниця ініціативи “Навчай українською” Наталка Федечко.

“Цікаві й корисні вебінари та практикуми від досвідчених тренерів, коучів, філологів та психологів допоможуть кожному учаснику легко та безболісно здолати мовний, термінологічний і психологічний бар’єр та отримати персоналізовану підтримку. Тож запрошуємо зробити виклик самим собі та здивувати своїх учнів! Побачите, їм це сподобається!” – запевняє Федечко.

9 листопада, у День української писемності та мови, всі учасники матимуть змогу поспілкуватись у форматі онлайн-зустрічі з відомими українцями та зірками спорту, які у прямому ефірі розкажуть свої історії переходу на українську та надихнуть викладачів позашкілля.

У попередніх двох челенджах узяли участь півтори тисячі учасників, і про ефективність таких заходів свідчить перехід на українську мову викладання цілих центрів дитячої творчості. Наприклад, у Дніпрі вже цього навчального року на українську перейшли гуртки у ДЮЦ “Штурм”, який відвідують близько 2500 дітей. А почалося все з участі всього лише одного представника цього закладу в першому челенджі “Навчай українською”. На наступний виклик зареєструвалися вже й усі інші викладачі центру.

Як нагадують ініціатори челенджу, в Україні досі існують значні проблеми із викладанням українською мовою в позашкільних гуртках та секціях. За даними опитування ініціативи “Навчай українською”, у 2020 році в п’яти найбільших містах України (Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі) серед спортивних секцій, танцювальних студій, художніх, вокальних гуртків тощо – лише 16% у Києві і 8% у Харкові вели усі заняття виключно українською мовою. Тоді як 56% гуртків і секцій для дітей – виключно російською.

І це попри те, що з 16 січня 2020 року всі ці організації мають надавати послуги українською мовою, як і вся сфера послуг (винятки можливі лише для тих клієнтів, які самі хочуть отримувати послуги іншою мовою). Такий підхід, окрім іншого, перешкоджає дітям вивчати та вільно володіти українською мовою і закладає стереотипи мовної поведінки на майбутнє, наголошують активісти.

Довідка:
Челендж “Навчай українською”, який відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту та Уповноваженого із захисту державної мови, – це 21 день підтримки викладачів, які планують перейти на українську мову викладання.
Під час цього безкоштовного онлайн-курсу учасники отримають навчальні матеріали та завдання, візьмуть участь у мотивуючих та пізнавальних практикумах і вебінарах зі спеціалістами (філологами, психологами, коучами, тренерами, зірковими колегами, що перейшли на українську мову викладання).
Курс розрахований насамперед на викладачів позашкільних гуртків та секцій.

Читайте також:
До 30-річчя Незалежності тисячі людей отримають допомогу в переході на українську мову

 

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Навчай українською! Челендж для викладачів позашкільної освіти допоможе перейти на державну легко й із задоволенням

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначають 9 листопада, ініціатива “Навчай українською” оголошує III Всеукраїнський челендж задля популяризації викладання державною мовою у сфері позашкільної освіти. Як повідомили “Новинарні”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse