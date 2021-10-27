Генштаб запевнив, що скорочення ЗСУ не планується, і пояснив суть нового доручення Залужного

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Поширена у ЗМІ та соціальних мережах інформація про начебто скорочення чисельності Збройних сил України не відповідає дійсності.

Як інформує Генеральний штаб ЗС України в середу, 27 жовтня, на виконання доручення Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, Генеральним штабом видано розпорядження щодо упорядкування роботи з комплектування ЗС України офіцерським складом.

Ним передбачається реалізація вимог пункту 4.9 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за № 438/16454. Зокрема, до нового навчального року протягом жовтня – листопада у Збройних Силах України здійснюється реалізація Плану переміщення на посади і Резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців в умовах особливого періоду.

“На окремих посадах військовослужбовців, зокрема і офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначене управлінське рішення ухвалено керівництвом ЗС України з метою упорядкування роботи з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами, надання переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби, наголошують у ЗС.

Прийняття із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів передбачених Розпорядженням.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що прийнятими 2021 року змінами до Закону України «Про чисельність Збройних Сил України» передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗС України на 11 тисяч осіб.

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