СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2825733 +22574
Летальні випадки:
65628 +692
Одужали:
2401705 +11593
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14154508 (+72231). Оновлено: 08:30 27.10.2021
Home / Військо / Генштаб запевнив, що скорочення ЗСУ не планується, і пояснив суть нового доручення Залужного

Генштаб запевнив, що скорочення ЗСУ не планується, і пояснив суть нового доручення Залужного

27/10/2021 17:34

Поширена у ЗМІ та соціальних мережах інформація про начебто скорочення чисельності Збройних сил України не відповідає дійсності.

Як інформує Генеральний штаб ЗС України в середу, 27 жовтня, на виконання доручення Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, Генеральним штабом видано розпорядження щодо упорядкування роботи з комплектування ЗС України офіцерським складом. 

Ним передбачається реалізація вимог пункту 4.9 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за № 438/16454. Зокрема, до нового навчального року протягом жовтня – листопада у Збройних Силах України здійснюється реалізація Плану переміщення на посади і Резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців в умовах особливого періоду.

“На окремих посадах військовослужбовців, зокрема і офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначене управлінське рішення ухвалено керівництвом ЗС України з метою упорядкування роботи з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами, надання переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби, наголошують у ЗС.

Прийняття із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів передбачених Розпорядженням.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що прийнятими 2021 року змінами до Закону України «Про чисельність Збройних Сил України» передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗС України на 11 тисяч осіб.

Читайте також:
Разумков підписав закон про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Унікальних переглядів: 60
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під час модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 мільйонів, – СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській гідроакумулюючій електростанції. За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse