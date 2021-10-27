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Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Мінерального

27/10/2021 13:16

В ОРДО бойовики збройних формувань Російської Федерації обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ поблизу Мінерального.

Про це йдеться в щоденному звіті № 251/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) у вівторок, 26 жовтня.

“Перебуваючи за 1,3 км на північний захід від населеного пункту Мінеральне (непідконтрольний урядові, 10 км на північний схід від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом малого радіусу дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули два постріли та одну чергу зі стрілецької зброї на відстані близько 1,5 км на північний захід”, – йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав неподалік позицій збройних формувань РФ орієнтовно за 1,7 км на північний захід.

“Команда Місії приземлила БПЛА та залишила цей район”, – повідомили в СММ.

Крім того, у звіті повідомляють про чергове обмеження свободи пересування, що відбулося на блокпостах збройних формувань РФ південніше мосту біля Станиці Луганської в Луганській області, а також поблизу Безіменного та Старомихайлівки в Донецькій області.

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