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У Львові на Марсовому полі почали демонтаж радянської зірки, проти якого виступала Росія

26/10/2021 12:50

За рішенням виконкому Львівської міської ради на військовому меморіалі «Марсове поле» розпочали демонтаж радянської зірки, проти якого виступала Російська Федерація.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив у вівторок, 26 жовтня, громадський діяч, представник руху “Суспільство майбутнього” Антон Петрівський.

“Ініціатива по демонтажу цієї радянської зірки була перманентною ще з початку незалежності України. Але воно носило абсолютно не системний характер і вона відповідно не мала свого логічного продовження. Ми на початку року почали ініціювати демонтаж спочатку в медійному полі, потім в квітні написали звернення в міську раду і нам відповіли з управління охорони історичного середовища про те, що даний об’єкт буде за рішенням виконкому йти під демонтаж. І ось виконком 8 жовтня прийняв таке рішення, яке сьогодні виконується”, – розповів Петрівський.

Відомо, що Російська Федерація кілька разів зверталася до України, щоб не демонтували зірку на Марсовому полі і навіть звинувачувала владу Львова у знищенні меморіалів Другої світової війни.

“На щастя в даному випадку міська рада відреагувала адекватно і не взяла до уваги зауваження і звернення РФ. Це їх символіка і ознака їх присутності у Львові. І коли відбувається демонтаж таких речей це фактично відбувається процес не лише декомунізації, а й дерусифікації, адже вони себе вважають спадкоємцями Радянського Союзу і привласнюють собі перемогу у Другій світовій війні. І коли ми демонтуємо це, – то позбуваємося маркерів Москви на нашій території, що для них є дуже болючим”, – додав Петрівський.

Нагадаємо, що Львівська міська рада ухвалила облаштувати Личаківське військове кладовище і демонтувати радянську зірку з військового меморіалу “Марсове поле”.
Таке рішення прийняли 8 жовтня на засіданні виконавчого комітету. Металевий орден з написом “Вітчизняна війна”, який встановили в 70-х роках минулого століття, планують передати в експозицію музею “Територія Терору”.

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