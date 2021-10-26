У Львові на Марсовому полі почали демонтаж радянської зірки, проти якого виступала Росія

Фото Антона Петрівського

За рішенням виконкому Львівської міської ради на військовому меморіалі «Марсове поле» розпочали демонтаж радянської зірки, проти якого виступала Російська Федерація.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив у вівторок, 26 жовтня, громадський діяч, представник руху “Суспільство майбутнього” Антон Петрівський.

“Ініціатива по демонтажу цієї радянської зірки була перманентною ще з початку незалежності України. Але воно носило абсолютно не системний характер і вона відповідно не мала свого логічного продовження. Ми на початку року почали ініціювати демонтаж спочатку в медійному полі, потім в квітні написали звернення в міську раду і нам відповіли з управління охорони історичного середовища про те, що даний об’єкт буде за рішенням виконкому йти під демонтаж. І ось виконком 8 жовтня прийняв таке рішення, яке сьогодні виконується”, – розповів Петрівський.

Відомо, що Російська Федерація кілька разів зверталася до України, щоб не демонтували зірку на Марсовому полі і навіть звинувачувала владу Львова у знищенні меморіалів Другої світової війни.

“На щастя в даному випадку міська рада відреагувала адекватно і не взяла до уваги зауваження і звернення РФ. Це їх символіка і ознака їх присутності у Львові. І коли відбувається демонтаж таких речей це фактично відбувається процес не лише декомунізації, а й дерусифікації, адже вони себе вважають спадкоємцями Радянського Союзу і привласнюють собі перемогу у Другій світовій війні. І коли ми демонтуємо це, – то позбуваємося маркерів Москви на нашій території, що для них є дуже болючим”, – додав Петрівський.

Нагадаємо, що Львівська міська рада ухвалила облаштувати Личаківське військове кладовище і демонтувати радянську зірку з військового меморіалу “Марсове поле”.

Таке рішення прийняли 8 жовтня на засіданні виконавчого комітету. Металевий орден з написом “Вітчизняна війна”, який встановили в 70-х роках минулого століття, планують передати в експозицію музею “Територія Терору”.

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