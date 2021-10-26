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У Хорватії експремʼєра Санадера засудили до 6 років увʼязнення у справі про корупцію

26/10/2021 19:11

У Хорватії Верховний суд виніс вирок колишньому голові уряду Іво Санадеру, засудивши його до шести років увʼязнення у справі про корупцію.

Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує “Європейська правда”.

Санадера оголосили винним в отриманні хабаря у п’ять мільйонів євро за продаж державної нафтопереробної компанії INA угорській компанії MOL.

Керівник згаданої компанії в Хорватії Жольт Хернаді засуджений на два роки вʼязниці.

Санадер очолював хорватський уряд з 2003 до 2009 року, коли несподівано подав у відставку.

Незадовго до того проти нього порушили карну справу й він утік до Австрії. Однак ця держава видала його Хорватії. У Санадера було виявлено велику кількість нелегально придбаних творів мистецтва.

Вирок передбачає стягнення з Санадера п’яти мільйонів євро, ще п’ять млн має сплатити Хорватське демократичне обʼєднання (ХДО), владна партія, яку свого часу очолював Санадер.

Чинний премʼєр-міністр Андрей Пленкович заявив, що ХДО поважає закони й сплатить згадану суму.

Після завершення ще однієї справи проти колишнього голови уряду, Верховний суд має винести вирок, яким обʼєднає всі справи проти 68-річного Санадера.

Експрем’єр вже відбуває термін ув’язнення за хабар, отриманий у 2008 році – за те, щоби продати у власність міністерства будівлю, яка належала його колезі з партії, за вдвічі завищеною ціною.

Окрім того, Санадера засудили за давніший хабар від австрійського Hypo Alpe Adria Bank на початку 90-х років. Ці вироки він також оскаржував в апеляційних інстанціях.

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