Данілов не підтримує тотальної заборони на гастролі всіх російських артистів в Україні

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов виступив проти тотальної заборони на гастролі російських артистів в Україні. Він вважає, що для деяких артистів можна зробити винятки.
Про це Данілов заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”, яке опубліковане в понеділок, 25 жовтня.
“Я не знаю, про яких артистів йдеться. Якщо ви купуєте квиток і платите цьому артисту, тоді питання, а що взагалі у нас відбувається?”- сказав секретар РНБО.
Данілов підкреслив, що є “різні артисти”.
“Наприклад, Ахеджакова (Лія Ахеджакова систематично виступає проти російської агресії щодо України – Н.). Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки”, – зазначив Данілов.
На уточнення, що він думає про заборону на в’їзд в Україну російського репера Моргенштерна, секретар РНБО запевнив, що він “поняття не має взагалі, хто це такий”.
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