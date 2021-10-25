Україна отримала €600 млн фіндопомоги від Євросоюзу

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У понеділок, 25 жовтня, Єврокомісія перерахувала Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, передбаченої для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Як передає “Новинарня“, про це заявив президент України Володимир Зеленський у твіттері.

За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії @vonderleyen та віце-президенту @Vdombrovskis за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Глава держави подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.

Водночас Домбровскіс заявив, що Україна доклала “суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом”.

🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.

👇🏻 https://t.co/1dQviin3ko — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021

Ця допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом три млрд євро.

У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з COVID-19.

Зважаючи на надзвичайний характер цієї підтримки, першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами.

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, і два ключових закони було прийнято.

У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.

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