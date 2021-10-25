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Україна отримала €600 млн фіндопомоги від Євросоюзу

25/10/2021 14:18

У понеділок, 25 жовтня, Єврокомісія перерахувала Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, передбаченої для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Як передає “Новинарня“, про це заявив президент України Володимир Зеленський у твіттері.

Глава держави подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.

Водночас Домбровскіс заявив, що Україна доклала “суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом”.

Ця допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом три млрд євро.

У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з COVID-19.

Зважаючи на надзвичайний характер цієї підтримки, першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами.

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, і два ключових закони було прийнято.

У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.

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Україна

Україна отримала €600 млн фіндопомоги від Євросоюзу

У понеділок, 25 жовтня, Єврокомісія перерахувала Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, передбаченої для подолання наслідків пандемії COVID-19. Як передає “Новинарня“, про це заявив президент України Володимир Зеленський у...

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