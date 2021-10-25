У навчальному центрі Сухопутних військ провели тренувальні польоти безпілотного авіаційного комплексу. ФОТО

Фото: 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва/Facebook

У Житомирській області на території 190-го навчального центру Сухопутних військ відбулися навчально-тренувальні польоти безпілотного авіаційного комплексу (БпАК).

По це інформує пресслужба навчального центру.

Після зборів з командирами взводів БпАК частин, командирами рот окремих розвідувальних батальйонів Сухопутних військ Збройних сил України військові навчального центру повернулися з новими ідеями щодо вдосконалення програм підготовки екіпажів БпАК.

Зазначається, що викладачі та інструктори 190-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України гідно впоралися з поставленими їм задачами, що й було відзначено командуванням ОК “Північ”.

< ► > Фото: 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва/Facebook

Довідково

БпАК мультироторного типу першого класу призначений для ведення повітряної розвідки із застосуванням оптико-електронних засобів у реальному масштабі часу за простих та складних метеорологічних умов.

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