У навчальному центрі Сухопутних військ провели тренувальні польоти безпілотного авіаційного комплексу. ФОТО

У Житомирській області на території 190-го навчального центру Сухопутних військ відбулися навчально-тренувальні польоти безпілотного авіаційного комплексу (БпАК).
По це інформує пресслужба навчального центру.
Після зборів з командирами взводів БпАК частин, командирами рот окремих розвідувальних батальйонів Сухопутних військ Збройних сил України військові навчального центру повернулися з новими ідеями щодо вдосконалення програм підготовки екіпажів БпАК.
Зазначається, що викладачі та інструктори 190-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України гідно впоралися з поставленими їм задачами, що й було відзначено командуванням ОК “Північ”.
Довідково
БпАК мультироторного типу першого класу призначений для ведення повітряної розвідки із застосуванням оптико-електронних засобів у реальному масштабі часу за простих та складних метеорологічних умов.
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