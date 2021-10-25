СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2784039 +14634
Летальні випадки:
64202 +330
Одужали:
2380374 +4598
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14021250 (+34540). Оновлено: 08:18 25.10.2021
Home / Україна / Сквер Мислителів у Харкові потрапив до Книги рекордів України

Сквер Мислителів у Харкові потрапив до Книги рекордів України

25/10/2021 19:20

Неподалік історичного центру Харкова (Полтавський шлях, 22) відкрили Сквер Мислителів, який одразу ж потрапив до Книги рекордів України завдяки унікальній скульптурі.

Відповідне досягнення в категорії “Мистецтво, вперше” зафіксували під час урочистого відкриття Скверу, пише “Інтерфакс”.

Триптих складається з фігур трьох майстрів думки: українського філософа Григорія Сковороди, азербайджанського просвітителя Мірзи Фаталі Ахундова та казахського поета Абая Кунанбаєва. Композиція встановлена на фонтані та має рідкісний поворотний механізм, що здійснює повний оберт пам’ятника за 3 хвилини.

За задумом ініціатора проекту, його головного та єдиного мецената Еміна Наджафлі, триптих символізує дружбу між Україною, Казахстаном і Азербайджаном.

“Я народився в Азербайджані, тривалий час живу в Україні та є Почесним консулом Казахстану. Ці три країни дуже близькі для мене. Харків завжди був мультикультурним містом, де пліч-о-пліч жили багато національностей. Тому ця скульптурна композиція, що символізує дружні відносини між Україною, Казахстаном та Азербайджаном, дуже близька нашому місту по духу”, – наголошує Почесний консул Казахстану в Харкові та Президент Харківського дипломатичного клубу Емін Наджафлі.

Пам’ятник зроблений із бронзи, розміщений на гранітному постаменті. Висотою сягає шести метрів. Створив його харківський скульптор, автор багатьох місцевих пам’яток Сейфаддін Гурбанов.

Зчитавши QR-код смартфоном, пам’ятник можна “оживити”: віртуальний Григорій Сковорода проведе відвідувачам екскурсію.

Багато років сквер був занедбаний. Усього за рік з ініціативи Еміна Наджафлі його перетворили на затишне місце для відпочинку харків’ян, обладнане безкоштовною мережею Wi-Fi і зарядними пристроями для смартфонів.

До церемонії офіційного відкриття пам’ятника долучилися представники посольств Казахстану та Азербайджану. Після урочистостей гості взяли участь в акції з висадки дерев.

Читайте також:
Храм ПЦУ в Маріуполі, розписаний “петриківкою”, потрапив до Книги рекордів України

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Сумщині за напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України, який у Сумській області напав на прикордонників. Сдухатиме справу Краснопільський районний суд Сумської області, повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse