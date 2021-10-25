Сквер Мислителів у Харкові потрапив до Книги рекордів України

Сквер Мислителів у Харкові, фото Інтерфакс

Неподалік історичного центру Харкова (Полтавський шлях, 22) відкрили Сквер Мислителів, який одразу ж потрапив до Книги рекордів України завдяки унікальній скульптурі.

Відповідне досягнення в категорії “Мистецтво, вперше” зафіксували під час урочистого відкриття Скверу, пише “Інтерфакс”.

Триптих складається з фігур трьох майстрів думки: українського філософа Григорія Сковороди, азербайджанського просвітителя Мірзи Фаталі Ахундова та казахського поета Абая Кунанбаєва. Композиція встановлена на фонтані та має рідкісний поворотний механізм, що здійснює повний оберт пам’ятника за 3 хвилини.

За задумом ініціатора проекту, його головного та єдиного мецената Еміна Наджафлі, триптих символізує дружбу між Україною, Казахстаном і Азербайджаном.

“Я народився в Азербайджані, тривалий час живу в Україні та є Почесним консулом Казахстану. Ці три країни дуже близькі для мене. Харків завжди був мультикультурним містом, де пліч-о-пліч жили багато національностей. Тому ця скульптурна композиція, що символізує дружні відносини між Україною, Казахстаном та Азербайджаном, дуже близька нашому місту по духу”, – наголошує Почесний консул Казахстану в Харкові та Президент Харківського дипломатичного клубу Емін Наджафлі.

Пам’ятник зроблений із бронзи, розміщений на гранітному постаменті. Висотою сягає шести метрів. Створив його харківський скульптор, автор багатьох місцевих пам’яток Сейфаддін Гурбанов.

Зчитавши QR-код смартфоном, пам’ятник можна “оживити”: віртуальний Григорій Сковорода проведе відвідувачам екскурсію.

Багато років сквер був занедбаний. Усього за рік з ініціативи Еміна Наджафлі його перетворили на затишне місце для відпочинку харків’ян, обладнане безкоштовною мережею Wi-Fi і зарядними пристроями для смартфонів.

До церемонії офіційного відкриття пам’ятника долучилися представники посольств Казахстану та Азербайджану. Після урочистостей гості взяли участь в акції з висадки дерев.

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