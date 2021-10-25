На Чернігівщині в навчальному центрі “Десна” застрелився строковик

У Чернігівській області в навчальному центрі “Десна” із автомата АК-74 застрелився солдат строкової служби.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.
Зазначається, що 23-річний військовослужбовець був уродженцем Павлограда Дніпропетровської області. До демобілізації йому залишався місяць.
“Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи в караулі, зробив кілька пострілів із автомата АК-74, заподіявши собі тілесні ушкодження. Від отриманих травм він загинув на місці”, – йдеться в повідомленні.
За фактом загибелі військовослужбовця Деснянської спецпрокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”. Також слідство розглядає інші версії, зокрема – умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.
Проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагічної події.
Читайте також:
В Очакові знайшли мертвим військового, якого підозрювали в замаху на іншого армійця. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!