На Чернігівщині в навчальному центрі “Десна” застрелився строковик

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У Чернігівській області в навчальному центрі “Десна” із автомата АК-74 застрелився солдат строкової служби.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Зазначається, що 23-річний військовослужбовець був уродженцем Павлограда Дніпропетровської області. До демобілізації йому залишався місяць.

“Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи в караулі, зробив кілька пострілів із автомата АК-74, заподіявши собі тілесні ушкодження. Від отриманих травм він загинув на місці”, – йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянської спецпрокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”. Також слідство розглядає інші версії, зокрема – умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

Проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагічної події.

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