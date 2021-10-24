ООС: три обстріли за добу, гатили важкі міномети і ПТРК – два воїни поранені

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Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У напрямку НОВОГРИГОРІВКИ найманці двічі вчиняли обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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