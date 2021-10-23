“Є розуміння точок прикладання зусиль”: Залужний зустрівся з волонтерами. Говорили дві години

Фото з ФБ Головнокомандувача

Волонтерська спільнота зустрілася із головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним.

Переговори про зміцнення обороноздатності відбулися у суботу, 23 жовтня.

Відомо, що розмова тривала понад дві години.

Як зазначив на сторінці у ФБ директор Міжнародного благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, йшлося про проблеми в армії та шляхи їх вирішення, про налагодження якісних комунікацій, розвиток техніки й озброєнь тощо.

“Особисто я задоволений та підтримую озвучене Валерієм Федоровичем бачення по ракетній програмі, флоту, ППО/ПРО та взаємодії армії з ОПК. Це сильна державницька позиція, якої нам не вистачало у попередні роки. Звісно, проблем багато і було і буде. І все не вдасться вирішити і тим паче – вирішити швидко. Але є розуміння точок прикладання зусиль, є розуміння пріоретизації оборонних закупівель і щонайголовніше — постійне усвідомлення того, що держава має бути готова до повномасштабного протистояння агресору”, – написав очільник фонду допомоги армії.

Сам Залужний також написав лаконічний допис у ФБ за підсумками зустрічі.

“Завжди радий можливості поспілкуватися з волонтерами. Дякую за те, що стільки років допомагаєте війську. Дякую за конструктив і слушні пропозиції. Працюємо!”, – написав генерал.

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