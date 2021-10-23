СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2748614 +23229
Летальні випадки:
63486 +483
Одужали:
2369695 +8330
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13927353 (+72808). Оновлено: 08:12 23.10.2021
Home / Військо / “Є розуміння точок прикладання зусиль”: Залужний зустрівся з волонтерами. Говорили дві години

“Є розуміння точок прикладання зусиль”: Залужний зустрівся з волонтерами. Говорили дві години

23/10/2021 15:45

Волонтерська спільнота зустрілася із головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним. 

Переговори про зміцнення обороноздатності відбулися у суботу, 23 жовтня.

Відомо, що розмова тривала понад дві години.

Як зазначив на сторінці у ФБ директор Міжнародного благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, йшлося про проблеми в армії та шляхи їх вирішення, про налагодження якісних комунікацій, розвиток техніки й озброєнь тощо.

“Особисто я задоволений та підтримую озвучене Валерієм Федоровичем бачення по ракетній програмі, флоту, ППО/ПРО та взаємодії армії з ОПК. Це сильна державницька позиція, якої нам не вистачало у попередні роки. Звісно, проблем багато і було і буде. І все не вдасться вирішити і тим паче – вирішити швидко. Але є розуміння точок прикладання зусиль, є розуміння пріоретизації оборонних закупівель і щонайголовніше — постійне усвідомлення того, що держава має бути готова до повномасштабного протистояння агресору”, – написав очільник фонду допомоги армії.

Сам Залужний також написав лаконічний допис у ФБ за підсумками зустрічі.

“Завжди радий можливості поспілкуватися з волонтерами. Дякую за те, що стільки років допомагаєте війську. Дякую за конструктив і слушні пропозиції. Працюємо!”, – написав генерал.

Читайте також:
Залужний просить повідомляти йому особисто про факти корупції у ЗСУ

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Четвертому учаснику нападу на “Схеми” в Укрексімбанку повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми “Схеми” під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером, який на той час був головою правління “Укрексімбанку”. Таку інформацію...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse