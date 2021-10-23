“Є остаточне рішення”. Арахамія каже, що Зеленський визначився з наступним міністром оборони

Фото: пресцентр МОУ

Представник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що президент України обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в п’ятницю, 22 жовтня, в коментарі виданню “Укрінформ”.

З його слів. Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів має провести голосування за призначення нового міністра оборони України.

“Думаю, що протягом двох-трьох тижнів уже будемо визначатися (з обранням нового міністра оборони – ред.)”, – повідомив Арахамія.

Він назвав малоймовірним, що це може відбутися на наступному пленарному тижні (2 – 5 листопада).

Водночас відповідаючи на запитання, хто може стати новим міністром, Арахамія сказав, що вже є остаточне рішення президента.

Однак депутат відмовився назвати прізвище кандидата або кандидатки.

Нагадаємо, що Таран очолює міністерство з 4 березня 2020 року.

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