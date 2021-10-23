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В Україну не пустили російську поетесу Алісу Денисову. ВІДЕО

23/10/2021 15:01

В Україну не пустили громадянку Російської Федерації, поетесу Алісу Денисову, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в суботу, 23 жовтня.

Як зазначається, 25-річна росіянка прилетіла з Іспанії. Під час оформлення в аеропорту “Київ” прикордонники встановили, що вона з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим.

“Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила торік і потрапила туди потягом”, – ідеться у повідомленні.

За даними “Укрінформу”, мовиться про Алісу Денисову, яка в соцмережі “Вконтакте” публікувала інформацію про своє перебування в окупованому РФ Криму.

За порушення норм українського законодавства громадянці Російської Федерації відмовили у пропуску через державний кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

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Україна

В Україну не пустили російську поетесу Алісу Денисову. ВІДЕО

В Україну не пустили громадянку Російської Федерації, поетесу Алісу Денисову, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в суботу, 23 жовтня. Як зазначається, 25-річна...

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