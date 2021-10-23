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В Україні поліція за добу провела понад 2 тис. перевірок на транспорті

23/10/2021 11:49

В Україні протягом доби 21 жовтня правоохоронці провели понад дві тисячі перевірок пасажирських перевезень та склали на порушників десять адміністративних протоколів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

“Впродовж минулої доби поліцейські провели понад дві тисячі перевірок пасажирських перевезень. Під час рейдів було складено 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей (…) Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність”, – ідеться в повідомленні.

На автотранспорті проведено понад 1,8 тис. рейдів, на залізничних вокзалах – майже 200.

Із загальної кількості адмінпротоколів чотири складено в Чернівецькій області, три – у Чернігівській, по одному – у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.

У поліції зазначають, що адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб – штраф у розмірі 34-170 тис. грн.

Як писала “Новинарня“, “Укрзалізниця” на вокзалах десяти міст розгорнула пункти експрес-тестування на COVID-19.

Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред’явити документи про проходження повного курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19.

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