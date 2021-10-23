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У Польщі затримали автобуси з десятками нелегальних мігрантів

23/10/2021 13:03

У Лодзинському воєводстві Республіки Польща правоохоронці виявили два автобуси, що перевозили 78 нелегальних мігрантів.

Про це в суботу, 23 жовтня, інформує PAP із посиланням на пресслужбу поліції Лодзя.

За словами речниці поліції Анети Собєрай, мігранти найімовірніше потрапили до Польщі через білоруський кордон.

Автобуси зупинили на трасі А2. Це центральна частина держави, на пів дорозі до Чехії та Німеччини.

“У першому автобусі, який зупинили, було 37 людей. За кермом був громадянин Чехії. В другому подорожувала 41 особа, у тому числі діти. Водій був громадянином Фінляндії”, – повідомила речниця.

Як відомо, з літа європейські сусіди Білорусі потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів. Литва, Латвія та Польща вважають це гібридною відповіддю режиму Лукашенка на їхню позицію та всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

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