Сеітаблаєв зніме фільм про курсантів академії Нахімова, котрі не зрадили присязі в 2014-му

Фото: пресцентр ВМС ЗСУ

Про севастопольських курсантів Академії військово-морських сил імені Нахімова, котрі не зрадили присязі в 2014 році і вийшли на материк з Кримського півострова, знімуть художній фільм “Покликані морем”.

14 жовтня в Одесі командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа підписав меморандум про співпрацю і підтримку майбутньої стрічки.

Фільм зніматиме відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв разом з продюсером Михайлом Ухманом.

“Поведінка кожної людини – це результат того, які фільми вона дивиться, які книжки читаєте, які казки в дитинстві слухала від мами чи бабусі, який приклад їй показали батьки. Тому так важливо розповідати про долі наших людей, що я і роблю. Цей фільм про наших хлопців, які показали своїми діями, що Україна сильна своїми людьми. Коли курсанти 20 березня 2014 року вийшли на плац академії в Севастополі і заспівали наш гімн – весь світ зрозумів, що ми не здамося, тому що у нас є такі люди”, – цитує Сеітаблаєва пресцентр ВМС.

Історія фільму про тих курсантів Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова, які в 2014 році не зрадили Україні і разом зі своїми викладачами вийшли на материк, отримали освіту і зараз стоять на захисті Батьківщини.

У сценарії використані реальні історії українських військовослужбовців, під час агресії російсько-окупаційних військ в Криму у 2014 році.

Майбутня повнометражна стрічка поки має кілька робочих назв: “Не зрадити за мить” і “Покликані морем”. Зйомки, як заплановано, розпочнуться навесні наступного року, велика частина з них триватиме в Одесі.

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