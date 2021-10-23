РНБО: починає працювати робоча група, щоб усе в енергетичній сфері “стало публічним і зрозумілим”

Рада національної безпеки і оборони на засіданні у п’ятницю під головуванням президента Володимира Зеленського розглянула питання про стан справ в енергетичній сфері.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу по завершенні засідання 22 жовтня.

За його словами, було заслухано доповіді прем’єр-міністра України, керівників профільних міністерств, голови НАК “Нафтогаз України” щодо підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років; гарантованого транзиту для Європейського Союзу додаткових обсягів природного газу територією України; безперебійного постачання енергоносіями та тепловою енергією вітчизняних споживачів, об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури.

Данілов зазначив, що за результатами розгляду ухвалено рішення РНБО: уряду, обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено невідкладно вжити вичерпних заходів до безумовного виконання завдань, визначених рішеннями Радбезу від 02.12.2019, 30.07.2021, 28.09.2021 в енергетичній сфері, уведених в дію указами глави держави.

“На превеликий жаль, є певний саботаж виконання рішення від 2 грудня 2019 року у плані створення повного енергетичного балансу України. Ми вважаємо, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі, і можуть бути причетні до того, що в Україні до цього часу немає такого фундаментального документа”, – сказав Данілов, якого цитує пресслужба Радбезу.

За його словами, в суботу, 23 жовтня, почне працювати робоча група, до якої будуть залучені профільні міністерства і відомства, щоб “усе, що відбувається в цій царині, було публічним і зрозумілим”. Необхідно припинити працювати хаотично, робота у цій царині має бути системною, наголосив Данілов, “в автоматичному, а не у пожежному, режимі”.

Уряду у триденний строк доручено вжити вичерпних заходів до встановлення механізмів безперебійного, без права відключення, постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам, до завершення опалювального сезону.

Секретар РНБО також звернув увагу на ситуацію, що склалася із постачанням газу до європейських країн, зазначивши, що в Європі “вирує енергетична криза”.

За його словами, протокольним рішенням РНБО Кабінетові Міністрів України разом із НАК “Нафтогаз України”, ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” доручено визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн ЄС в обсягах не менше ніж 55 млрд кубометрів на рік.

“У нас є контракт з РФ на 40 млрд кубів газу, сьогодні ми можемо додатково до цього контракту без жодних проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги 55 млрд кубів газу”, – зазначив Олексій Данілов.

Він повідомив, що прем’єр-міністр України сьогодні отримав лист від прем’єр-міністра Молдови щодо допомоги в енергетичній сфері – надання певних обсягів газу для уникнення складної ситуації, яка виникла в цій країні внаслідок шантажу російського “Газпрому”.

“Ми ухвалили рішення, щоб Кабінет Міністрів розглянув це питання, і таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом зможемо надати”, – сказав він.

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