На Сумщині СБУ знешкодила злочинне угруповання, що координувалося з-за кордону кланом “злодіїв у законі”

У Сумській області під час масштабної спецоперації нейтралізоване кримінальне угруповання, до якого входили майже півсотні людей.

Про це в суботу, 23 жовтня, інформує пресцентр СБУ.

Зловмисників координували “злодії в законі” так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території Російської Федерації.

Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на мешканців кількох регіонів України. Щоби реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх “осередків”.

Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і “вибивали” з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Отримані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської “каси”.

Крім того, зловмисники використовували ці “прибутки” для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.

За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

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