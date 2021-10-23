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Ердоган висилає з Туреччини 10 послів

23/10/2021 19:15

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ініціює оголошення персонами нон грата 10 послів, які оприлюднили заяви на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Про це повідомляють низка турецьких ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News.

“Я доручив нашому міністру закордонних справ якнайшвидше оголосити цих десятьох послів персонами нон грата”, – заявив Ердоган у публічній промові 23 жовтня.

На сайті Міністерства закордонних справ Туреччини ще немає заяв з цього приводу.

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії викликали до МЗС Туреччини.

Дипломати у спільній заяві закликали негайно звільнити Кавалу, нагадуючи, що з початку судового процесу минуло чотири роки, на його користь є рішення ЄСПЛ, а заведення на нього нових справ після попереднього виправдання ставить під сумнів повагу до демократії, верховенства права і прозорість судочинства у Туреччині.

Довідково:
Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.
У Туреччині рух ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена вважається терористичною організацією. Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.
Після невдалої спроби військового перевороту у 2016 році Ердоган поклав відповідальність за нього на рух Гюлена та почав масштабні переслідування його прихильників або тих, кого вважали такими. За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.
Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, свою причетність заперечує.

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