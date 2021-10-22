Зеленський затвердив Концепцію реформування Держспецзв’язку

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня “Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №544/2021, опублікованому на сайті глави держави.
Згідно з текстом документу, рішення набуває чинності з дня опублікування.
Концепція реформування Держспецзв’язку визначає цілі, завдання, етапи, основні пріоритети, напрями, механізми, а також очікувані результати реформування служби, які мають дати їй можливість окремо й у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони ефективно протидіяти загрозам національній безпеці.
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