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ЄС залишив Україну в “зеленому” списку для подорожей

22/10/2021 14:41

Європейський Союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у “зеленому” списку.

Про це повідомив у п’ятницю, 22 жовтня, брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову”, – написав він.

Останнього разу ЄС переглядав свій “зелений список” 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в’їзд.
Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.
Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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