Переможець української премії “Кіноколо-2021” Віталій Салій торік зіграв військового ЗС РФ у російському серіалі

Актор Віталій Салій

Переможець української премії кінокритиків “Кіноколо-2021” в номінації “Найкращий актор” Віталій Салій торік зіграв військового ЗС РФ у російському серіалі “Бухта глубокая”.

Урочиста церемонія вручення премії відбулася 21 жовтня в рамках відкриття 5-го кінофестивалю “Київський тиждень критики” у столичному кінотеатрі “Жовтень”.

Повний перелік переможців має такий вигляд:

Найкращий повнометражний ігровий фільм – «Стоп-Земля» Катерини Горностай.

Найкращий короткометражний ігровий фільм – «Папині кросівки».

Найкращий документальний фільм – «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової.

Найкращий анімаційний фільм – «Непотрібні речі» Дмитра Лісенбарта.

Відкриття року – Катерина Горностай, «Стоп-Земля».

Найкращий режисер – Катерина Горностай, «Стоп-Земля».

Найкращий актор – Віталій Салій («Я працюю на цвинтарі»).

Найкраща акторка – Марія Федорченко («Стоп-Земля»).

Найкращий сценарій фільму – Катерина Горностай («Стоп-Земля»).

«За досягнення» у сфері кінокритики – Денис Буданов.

Підкреслимо, що Віталій Салій, який грає в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра, у детективному серіалі про російських військових “Бухта глубокая” виконав одну з головних ролей – офіцера військово-морського флоту Російської Федерації, країни-агресора.

За сюжетом Михайло Цвєтков (Салій) разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього друга. Чоловіки розгадують таємницю затонулого корабля, на якому померли їхні батьки.

Українці в соцмережах жорстко зреагували на зйомки відомого українського актора в російському серіалі на тлі збройної агресії РФ проти України, що триває.

11 жовтня на своїй сторінці у ФБ Віталій Салій уже прокоментував свою участь в російському проєкті: “Всі, хто зі мною хоч трохи знайомий, знають, що я завжди публічно засуджую анексію українського Криму і війну, розв’язану на Донбасі, саме тому я не знімаюсь в фільмах, в яких сюжет, сценарій, кінцевий продукт, група будь-яким чином виправдовують війну на сході України, анексію Криму, пропагують зневажливе ставлення до українців (чи української мови). Це умова моєї співпраці з будь-яким проєктом”.

Салій зазначив, що серіал “Бухта глубокая” за жанром є детективом і там відсутня “антиукраїнська лінія”. Актор також підкреслив, що серіал створений американською компанією Sony Pictures, а частина його родини живе в Росії.

“Так, я часто літаю в РФ. Бо там живе частина моєї сім’ї. А частина живе тут. Так буває. Не тільки в мене, а і в сім’ях сотень тисяч інших українців. Це не робить нас “колабарантами” і “зрадниками”, – додав він.

З відкритих джерел відомо, що уродженець Києва актор Віталій Салій із 2015 року співпрацює з театром “Приют комедианта”, який дислокується в Санкт-Петербурзі. Віталій одружений із російською акторкою театру та кіно Анною Ареф’євою.

У 2019 році вийшов фільм “Крути 1918” за участю Салія – він вдало зіграв роль командира загонів Червоної армії Михайла Муравйова.

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