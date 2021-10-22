Українські спецпризначенці пройшли курс AFF з іноземними партнерами. ФОТО, ВІДЕО

Військовослужбовці окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго спільно з іноземними партнерами відпрацювали програму стрибків із парашутними системами типу “Крило”.
Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує пресслужба 3-го оп СпП.
На програму залучалися підрозділи зі складу SOTG 31. У тренуванні їм допомагали інструктори полку та іноземні партнери, які ділились досвідом та навчали військовослужбовців самостійно здійснювати стрибки з парашутом.
Після закінчення програми бійці пройшли курс навчання АFF (прискорене навчання вільного падіння).
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