Українські спецпризначенці пройшли курс AFF з іноземними партнерами. ФОТО, ВІДЕО

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Військовослужбовці окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго спільно з іноземними партнерами відпрацювали програму стрибків із парашутними системами типу “Крило”.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує пресслужба 3-го оп СпП.

На програму залучалися підрозділи зі складу SOTG 31. У тренуванні їм допомагали інструктори полку та іноземні партнери, які ділились досвідом та навчали військовослужбовців самостійно здійснювати стрибки з парашутом.

Після закінчення програми бійці пройшли курс навчання АFF (прискорене навчання вільного падіння).

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