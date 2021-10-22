Україна готова поставити до ЄС додаткові обсяги газу, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: "Українська правда"

Україна готова запропонувати Європейському Союзу додатково 55 млрд кубометрів газу. Кабінету Міністрів, НАК “Нафтогаз” і “Оператору ГТС” доручено визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.

Як передає “Новинарня“, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання РНБО у п’ятницю, 22 жовтня.

” (…) У Європі вирує криза, створена відповідними процесами… Ми сьогодні дуже уважно заслухали представників “Оператора газотранспортної системи”, НАК “Нафтогаз Україна”. І ми протокольним рішенням РНБО ухвалили наступне: Кабміну разом із”Нафтогазом” та “Оператором ГТС” визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу до країн ЄС в межах не менше 55 млрд кубометрів на рік”, – зазначив він.

Данілов зазначив, що в України зараз укладений транзитний контракт із Російською Федерацією на прокачування 40 млрд кубів газу.

За словами секретаря РНБО, сьогодні наша держава може на додаток до цього контрактом “без будь-яких проблем” запропонувати європейським країнам додаткові обсяги в 55 млрд кубів газу.

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