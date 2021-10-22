У США під час зйомок фільму актор Алек Болдуїн застрелив кінооператорку з України Галину Гатчинс

Фото з сайту Галини Гатчинс

Американський актор Алек Болдуїн під час зйомок вестерну Rust у штаті Нью-Мексико застрелив кінооператорку Галину Гатчинс, як походить з України, та поранив режисера Джоела Соузу.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє AP.

Трагедія сталася під час зйомок вестерну “Раст” біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США). Болдуїн у цьому фільмі і продюсер, і виконавець головної ролі.

Галину доправили до лікарні, проте врятувати її не вдалося.

За версією прессекретаря Болдуїна, стався нещасний випадок.

За інформацією місцевих правоохоронців, під час допиту актор плакав; від коментарів для преси він відмовився. Зйомки зупинили.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдуїн стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

Журналіст Тесса Ментус опублікувала у твіттері фотографії, зроблені під час зйомок. Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе, де часто знімаються голлівудські фільми.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

За інформацією з сайту Галини Гатчинс, вона походить з України, виросла на радянській військовій базі за Полярним колом, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету та працювала розслідувачкою в британському документальному проєкті в Європі. Закінчила дворічну програму AFI Conservatory.

Останнім часом Галина Гатчинс мешкала в Лос-Анджелесі. Серед фільмів, які вона знімала — Blindfire, Archenemy і Darlin’.

Жінці було 42 роки.

Український документаліст Андрій Семенюк, який мешкає в США, розповів “Детектору медіа”, що Галина Гатчинс раніше співпрацювала з BBC, а в останні роки її кінокар’єра швидко просувалась.









“Я познайомився з нею в Лос-Анджелесі, коли переїхав сюди чотири роки тому. Вона надзвичайно талановита director of photography, яка, до речі, завжди звертала увагу на те, що вона українка… Мені здається, що її співпраця з BBC стала поштовхом до її подальшої роботи в кіно. Мені дуже пощастило бути з нею знайомим і в такій мегаконкурентній індустрії, як кіно, її допомога і поради були на вагу золота. Вона дуже швидко рухалась кар’єрними сходинками протягом останніх кількох років… Це безглузда втрата і просто шок…” – розповів Семенюк.

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