У США під час зйомок фільму актор Алек Болдуїн застрелив кінооператорку з України Галину Гатчинс

Американський актор Алек Болдуїн під час зйомок вестерну Rust у штаті Нью-Мексико застрелив кінооператорку Галину Гатчинс, як походить з України, та поранив режисера Джоела Соузу.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє AP.

Трагедія сталася під час зйомок вестерну “Раст” біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США). Болдуїн у цьому фільмі і продюсер, і виконавець головної ролі.

Галину доправили до лікарні, проте врятувати її не вдалося.

За версією прессекретаря Болдуїна, стався нещасний випадок.

За інформацією місцевих правоохоронців, під час допиту актор плакав; від коментарів для преси він відмовився. Зйомки зупинили.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдуїн стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

Журналіст Тесса Ментус опублікувала у твіттері фотографії, зроблені під час зйомок. Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік від Санта-Фе, де часто знімаються голлівудські фільми.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G

