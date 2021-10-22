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У Києві викрили масштабну схему грошових переказів до окупованого Криму

22/10/2021 19:27

У столиці правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“Викрито протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його організатори займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та окупованого Криму.

Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, “Мир”, що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Для виведення віртуальних коштів у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі у Києві вилучили понад 750 тисяч доларів, майже 650 тисяч євро та значні кошти у гривні.

Відкрито справу за статтями про “фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України” (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України), “незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення” (ч. 2 ст. 200 ККУ) та “несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку” (ч. 2 ст. 361 ККУ).

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