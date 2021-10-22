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Президент збирає засідання РНБО

22/10/2021 12:53

Рада національної безпеки та оборони України збереться у п’ятницю, 22 жовтня.

Таку інформацію повідомили в апараті РНБО у коментарі “Українській правді”.

“Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України”, – йдеться в коментарі.

Відомо, що засідання відбудеться в офісі президента. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

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Україна

Президент збирає засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони України збереться у п’ятницю, 22 жовтня. Таку інформацію повідомили в апараті РНБО у коментарі “Українській правді”. “Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки...

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