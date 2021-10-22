Президент збирає засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони України збереться у п’ятницю, 22 жовтня.
Таку інформацію повідомили в апараті РНБО у коментарі “Українській правді”.
“Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України”, – йдеться в коментарі.
Відомо, що засідання відбудеться в офісі президента. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Читайте також:
РНБО створила спеціальний глосарій для боротьби з пропагандистською термінологією РФ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!