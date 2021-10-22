На Луганщині повністю розмінували 7,3 га території

Фото: пресцентр ООС

У п’ятницю, 22 жовтня, благодійний фонд “Швейцарський фонд із протимінної діяльності ФСД в Україні” закінчив багатомісячні роботи з гуманітарного розмінування від вибухонебезпечних предметів околиць Чугинки Станично-Луганського району та урочисто передали очищену землю. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗС України. За результатами зовнішнього контролю якості, проведеного державним органом інспектування, офіційно передані ділянки Чугинка-1 відтепер вважаються повністю безпечними для місцевого населення. Йдеться про близько 73 тисячі квадратних метрів території. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець