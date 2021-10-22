Конституційний Суд виніс рішення щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад

Другий сенат Конституційного Суду визнав неконституційним припис закону стосовно передавання гуртожитків у власність територіальних громад без згоди його власника за рішенням суду.

Як інформує пресслужба КСУ, відповідне рішення судді ухвалили за конституційною скаргою ПАТ “Чернігівоблбуд”.

“За результатами розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено рішення, яким підпункту “б” пункту 1 частини третьої статті 14 закону визнано таким, що не відповідає Основному Закону держави”, – йдеться у повідомленні.

Цей припис утрачає чинність з дня ухвалення даного рішення.

Оскаржуваними положеннями було передбачено, що включений до статутного капіталу товариства гуртожиток передається у власність територіальної громади без згоди власника гуртожитку за рішенням суду.

КС констатував, що встановлений Верховною Радою спосіб реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків та намагання держави мінімізувати на рівні національного законодавства певні фінансові витрати на компенсації власникам гуртожитків призвели до диспропорції між суспільно значущою метою (забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків) та юридичними механізмами, які було використано задля її досягнення.

“Законодавець не може вдаватися до такого законодавчого регулювання, яке уможливлювало би примусове позбавлення осіб житла виключно через зміну власника гуртожитку, що могло би поставити осіб та членів їх сімей у винятково складне соціальне становище, не сумісне з їх людською гідністю – однією з засадничих цінностей конституційного ладу України”, – йдеться у рішенні, яке є остаточним і не може бути оскаржене.

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