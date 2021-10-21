Євросоюз до кінця року не ухвалить рішення щодо COVID-вакцини “Спутник V”, – Reuters

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Регулювальний орган Європейського Союзу в сфері лікарських засобів (EMA) навряд ухвалить рішення щодо російської вакцини проти COVID-19 “Спутник V”, щонайменше, до першого кварталу 2022 року.

Про це в четвер, 21 жовтня, інформує Reuters з посиланням на джерела.

“Прийняти рішення EMA до кінця року зараз абсолютно неможливо”, – сказало джерело, ознайомлене із процедурою перевірки в Європейському агентстві з лікарських засобів.

“Якщо необхідні дані будуть отримані до кінця листопада, регулятори цілком можуть прийняти рішення в першому кварталі наступного року”, – йдеться в повідомленні.

Раніше очікувалося, що EMA, яке почало перевірку російської вакцини в березні, в травні або червні прийме рішення, чи схвалювати використання вакцини в ЄС.

EMA повідомило в електронному листі, що вакцина залишається на постійній перевірці доти, доки не будуть отримані достатні докази для формальної заявки на отримання дозволу на продаж.

“EMA зможе краще прокоментувати можливі терміни авторизації “Спутника V” після того, як в агентство буде подано заяву на отримання дозволу на маркетинг”, – йдеться в повідомленні.

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