Україна внесла до “чорного списку” ще 20 акторів і пропагандистів із РФ

Міністерство культури та інформаційної політики поповнило список осіб, що загрожують національній безпеці, ще на 20 людей. Переважно, йдеться про російських акторів.
Про це інформує пресслужба МКІП.
Зокрема, серед акторів – Сергій Гарусов, Володимир Ільїн, Олександр Марушев, Марина Денисова, Олексій Червяков, Світлана Терентьєва. У списку також є телеоператори, пропагандисти, продюсери.
Зазначені особи, за інформацією з відкритих джерел, працювали на зйомках фільмів в окупованому Росією Криму.
Станом на 21 жовтня, в переліку перебуває 228 російських культурних діячів.
Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.
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