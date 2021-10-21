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Україна внесла до “чорного списку” ще 20 акторів і пропагандистів із РФ

21/10/2021 13:33

Міністерство культури та інформаційної політики поповнило список осіб, що загрожують національній безпеці, ще на 20 людей. Переважно, йдеться про російських акторів.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Зокрема, серед акторів – Сергій Гарусов, Володимир Ільїн, Олександр Марушев, Марина Денисова, Олексій Червяков, Світлана Терентьєва. У списку також є телеоператори, пропагандисти, продюсери.

Зазначені особи, за інформацією з відкритих джерел, працювали на зйомках фільмів в окупованому Росією Криму.

Станом на 21 жовтня, в переліку перебуває 228 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

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