Україна готова допустити МКЧХ до затриманого бойовика Косяка, – МЗС

Андрій Косяк

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в четвер, 21 жовтня, в коментарі “Інтерфаксу”.

“Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародне співтовариство має побачити, кого Росія скеровує воювати проти українського народу”, – сказав Ніколенко.

Він наголосив, що затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь у бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території України.

“Міністерство закордонних справ України також доручило посольствам за кордоном докладно поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів “нормандського формату”, – зазначив він.

Речник МЗС України нагадав, що член збройного формування РФ наразі перебуває під вартою за постановою Сєверодонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Як інформувала “Новинарня“, 13 жовтня стало відомо, що українські військовослужбовці ЗСУ затримали бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених позицій Збройних сил України поблизу Золотого на Луганщині. На ньому була символіка так званого представництва “ЛНР” в СЦКК, при собі він мав пістолет Макарова. Служба безпеки України заявила, що Косяк має громадянство РФ, кримінальне минуле та обвинувачується в умисному вбивстві 2010 року. В армії “ЛНР” він служив мінометником. На його мобільному телефоні виявили відео, що свідчить про участь в обстрілі позицій ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили Косяку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Після цього угруповання “ЛНР” заявило, що припинило всі контакти з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ. Сепаратисти в Луганську заявляють, що Косяк був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП “Первомайськ – Золоте”.

15 жовтня бойовики почали залучати людей до пікету й блокування готелю Park Inn у Донецьку, де базується місія ОБСЄ, обвинувачуючи спостерігачів у потуранні українським силовикам та вимагаючи від України звільнити Косяка.

Після блокування готелю СММ ОБСЄ заявила про призупинення своєї роботи на Донбасі.

18 жовтня стало відомо, що в окупованій Горлівці на Донеччині незаконні збройні формування так званої “ДНР” заблокували спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі на передовій патрульній базі. Вони оточили готель і забороняли їм вийти.

Увечері 18 жовтня групи людей довкола готелю в Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.

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