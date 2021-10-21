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У Дніпрі викрили схему встановлення вживаних деталей на бойову техніку для ООС під виглядом нових

21/10/2021 15:17

Правоохоронці в Дніпропетровській області викрили посадових осіб приватного підприємства, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора в четвер, 21 жовтня.

“За даними слідства, підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн. При цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт”, – зазначається у повідомленні.

Використовуючи орендоване приміщення, співробітники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

З метою легалізації своїх дій вони укладали фіктивні угоди про нібито постачання нових запчастин із підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. Надалі відремонтована у такий спосіб техніка прямувала до зони проведення ООС.

Правоохоронцями проведено низку обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучено документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Досудове розслідування триває.

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