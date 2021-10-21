СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2701600 +22415
Летальні випадки:
62389 +546
Одужали:
2352835 +8036
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13781546 (+71841). Оновлено: 08:12 21.10.2021
Home / Україна / МЗС України зреагувало на затримання в Греції ветерана АТО

МЗС України зреагувало на затримання в Греції ветерана АТО

21/10/2021 19:16

Україна наполягає на об’єктивному та неупередженому розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО Олександра Радкевича.

Про це в четвер, 21 жовтня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“25 жовтня арештованого також мають відвідати українські консули. МЗС України задіяло й інші контакти з грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об’єктивному й неупередженому розгляді справи з дотриманням законних прав українського громадянина”, – цитує Ніколенка агентство “Інтерфакс-Україна”.

Він розповів, що консульство України в Салоніках опікується справою арештованого в Греції громадянина України за запитом іншої європейської держави.

“Консули підтримують з українцем регулярний зв’язок, він забезпечений українськими та грецькими адвокатами, умови його тримання прийнятні. 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати декілька місяців”, – додав речник відомства.

Нагадаємо, що правозахисниця, координатор у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова повідомила, що в Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

Читайте також:
До суду скерували справу щодо ветерана Прохнича, який прийшов до будівлі уряду з гранатою

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МОЗ рекомендуватиме бустерну дозу вакцини для окремої категорії населення

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні рекомендуватимуть введення третьої дози вакцини від коронавірусу для людей, у яких “проблеми з імунітетом”. Про це санлікар заявив у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse