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Міністри держав НАТО обговорять план стримування загрози з боку РФ

21/10/2021 11:15

Міністри оборони НАТО в четвер, 21 жовтня, зберуться в Брюсселі для обговорення так званого “генерального плану” захисту альянсу від будь-якого імовірного нападу Російської Федерації.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Концепція стримування та оборони в євроатлантичному просторі, відома як “генеральний план”, є конфіденційною, однак агенція Reuters цитує неназваних посадовців і дипломатів НАТО, що теми цього документа виходять за межі чинних регіональних планів оборони і мають на меті підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтії та Чорного моря.

Новий план необхідний, адже Росія розробляє передові системи озброєнь і розгортає війська та техніку ближче до кордонів країн-членів НАТО.

Також Російська Федерація заперечує будь-які наміри агресивних дій і стверджує, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ із 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штаб-квартирі НАТО, а також інформаційного бюро альянсу в Москві.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбавлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Загальна кількість російських дипломатів у представництві рішенням була скорочена вдвічі – з 20 до 10. За рішенням російської влади, не залишиться жодного.

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