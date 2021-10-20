Унаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинули троє людей

20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі та постраждалі.
Поблизу селища Любашівка близько 05:00 сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів, повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.
Поліція встановлює всі обставили інциденту.
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.
Наразі у бік Одеси об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі.
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