Унаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинули троє людей

Фото: пресслужба поліції

20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі та постраждалі.

Поблизу селища Любашівка близько 05:00 сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів, повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.

Поліція встановлює всі обставили інциденту.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.

Наразі у бік Одеси об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

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