На Одещині проведуть бойові стрільби: триває випробування САУ “Богдана”

Ілюстративне фото: Тузлівська територіальна громада

Упродовж 20-23 жовтня на державному випробувальному полігоні “Алібей” в Одеській області здійснять другий етап стрільб у межах випробувань дослідного зразка 155-міліметрової самохідної артустановки “Богдана”.

Про це повідомляє офіційний сайт Тузлівської територіальної громади Одеської області.

“Міністерство оборони України, командування Повітряних сил Збройних сил України інформує про проведення продовження другого етапу стрільбової частини попередніх випробувань дослідного зразка виробу шифр “Богдана” у період з 20 жовтня по 23 жовтня 2021 року на полігоні “Алібей” (військова частина А1516 населений пункт Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області) будуть проведені бойові стрільби”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглій території на час проведення стрільб заборонено з метою недопущення нещасних випадків.

Як писала “Новинарня“, у травні 2021 року самохідна артилерійська установка (САУ) 2С22 “Богдана” розпочала випробування на 235-му Міжвидовому центі підготовки військових частин та підрозділів “Широкий лан”.

Українська САУ 2С22 “Богдана” виконана у калібрі 155-мм. Розробляється за рішенням Міноборони та ПАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування” в рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням з лютого 2016 року.

Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 “Богдана” була на військовому параді на честь Дня незалежності України.

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