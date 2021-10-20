СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2679185 +18912
Летальні випадки:
61843 +495
Одужали:
2344799 +7605
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13709705 (+67258). Оновлено: 08:12 20.10.2021
Home / Військо / На Одещині проведуть бойові стрільби: триває випробування САУ “Богдана”

На Одещині проведуть бойові стрільби: триває випробування САУ “Богдана”

20/10/2021 15:50

Упродовж 20-23 жовтня на державному випробувальному полігоні “Алібей” в Одеській області здійснять другий етап стрільб у межах випробувань дослідного зразка 155-міліметрової самохідної артустановки “Богдана”.

Про це повідомляє офіційний сайт Тузлівської територіальної громади Одеської області.

“Міністерство оборони України, командування Повітряних сил Збройних сил України інформує про проведення продовження другого етапу стрільбової частини попередніх випробувань дослідного зразка виробу шифр “Богдана” у період з 20 жовтня по 23 жовтня 2021 року на полігоні “Алібей” (військова частина А1516 населений пункт Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області) будуть проведені бойові стрільби”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебування сторонніх осіб на території стрільбища та прилеглій території на час проведення стрільб заборонено з метою недопущення нещасних випадків.

Як писала “Новинарня“, у травні 2021 року самохідна артилерійська установка (САУ) 2С22 “Богдана” розпочала випробування на 235-му Міжвидовому центі підготовки військових частин та підрозділів “Широкий лан”.

Українська САУ 2С22 “Богдана” виконана у калібрі 155-мм. Розробляється за рішенням Міноборони та ПАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування” в рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням з лютого 2016 року.
Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 “Богдана” була на військовому параді на честь Дня незалежності України.

Читайте також:
В Україні випробували 155-мм осколково-фугасний снаряд для САУ “Богдана”. ФОТО З ПОЛІГОНУ

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері. Заклад охороняє поліція

В інфекційному відділенні Куп’янської міської лікарні у Харківській області стався конфлікт, під час якого 35-річний чоловік пошкодив двері у відділенні. Про це у вівторок, 19 жовтня, поінформувала пресслужба обласного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse