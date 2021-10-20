На Львівщині чоловік забив до смерті учасника АТО

Ілюстративне фото

У Золочівському районі Львівської області чоловік до смерті побив ветерана АТО. Суд відправив підозрюваного до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури в середу, 20 жовтня.

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району у будинку, де підозрюваний орендував кімнату, він разом із своїм 50-річним сусідом розпивали алкоголь.

Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігурант почав наносити потерпілому численні удари по голові та грудній клітці. В результаті наступного дня від отриманих травм учасник АТО помер.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Читайте також:

У Володимир-Волинському колеги насмерть забили солдата-контктника