Європейські ціни на газ впали через теплу погоду

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.
Про це повідомляє Bloomberg.
На ціни впливають погодні умови у Європі. Йдеться про вищу за очікувану температуру повітря на момент поступового входження в опалювальний сезон. Це пом’якшує вплив виснажених російським Газпромом газових сховищ та низького рівня запасів газу.
Крім того, вітер у регіоні дозволяє збільшити генерацію зеленої енергетики.
Аналітики JP Morgan Chase & Co зазначили, що за умови, якщо температура повітря і надалі перевищуватиме очікувану, ціни на газ продовжуватимуть падіння.
18 жовтня ціни на TTF впали до 85,7 євро за МВт-год, або 1051 дол/тисячу кубів. Згодом вони дещо зросли, проте тримаються в середньому на рівні 91 – 93 євро за МВт-год (1116,27 – 1140,8 дол за тисячу кубометрів).
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