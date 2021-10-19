У Техасі впав і згорів пасажирський літак, але всім вдалося врятуватись

Фото: fox5dc.com

В окрузі Воллер, штат Техас, при злеті з аеродрому зазнав катастрофи і згорів пасажирський літак із 21 людиною борту. Однак усі вони вижили.

Надзвичайна подія відбулася у вівторок, 19 жовтня, передає Fox 5. Марка лайнера, що зазнав лиха – McDonnell Douglas MD-87. Він виконував рейс до Бостона.

За даними Федерального управління авіації, літак зачепився за огорожу й загорівся в полі під час спроби злетіти з Houston Executive Airport незабаром після 10-ї години ранку. Клуби диму від пожежі можна було побачити за кілька миль.

Однак усі пасажири змогли вчасно вибратися з літака, і лише двоє були доставлені до шпиталю з незначними травмами.

Федеральне управління авіації та Національна рада з безпеки транспорту США проводять розслідування причин катастрофи.

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