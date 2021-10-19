ООС за добу: шість обстрілів, на Луганщині ворог застосував безпілотник, наші відповіли

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, з яких шість – обстріли, один – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
У районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
У бік Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
У штабі зазначають, що “збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь”.
При цьому, щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь”.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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