Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від “випадкового отруєння алкоголем”, – поліція

За висновком судово-медичної експертизи, брат загиблого мера Кривого Рогу Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів.

Про це 19 жовтня повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем”, – зазначили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що 18 жовтня до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.

Тоді заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, чоловік уже був мертвий.

На місці працювали експерти та слідчо-оперативна група. У подальшому тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, яка й встановила причину смерті.

Подія була зареєстрована у порядку, передбаченим чинним законодавством.

У ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що у Кривому Розі знайдений мертвим рідний брат загиблого мера Костянтина Павлова.

Як писала “Новинарня“, міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня 2021 року знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

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