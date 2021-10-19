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ДБР перевіряє причетність структур Медведчука до імпорту російського дизелю за заниженими цінами

19/10/2021 16:28

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 19 жовтня.

“Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн Європейського Союзу.

“За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш, ніж 30 тис. тонн кожне”, – повідомляють у ДБР.

Попереднє слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії і що товар має російське походження.

Крім того, задекларована постачальниками ціна була майже вдвічі менша за ринкову, що дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) працівники ДБР із залученням спеціалістів з регіональної торгово-промислової палати та Держмитслужби провели переогляди затриманих суден та заявленого до розмитнення товару.

Під час переоглядів були відібрані зразки палива, які направили на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

“За результатами експертизи слідчими ДБР буде вжито відповідні процесуальні заходи. Також під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб”, – відзначають у бюро.

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