За ґратами в РФ і на окупованих територіях утримують щонайменше 426 громадян України

Людмила Денисова

Наразі щонайменше 426 громадян України за надуманими й політично вмотивованими звинуваченнями утримуються в нелюдських умовах у місцях несвободи Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає “Укрінформ”, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поінформувала за результатами робочої зустрічі із захисником прав людини Республіки Вірменія Арманом Татояном.

“Розповіла про складну ситуацію з додержанням прав громадян України на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей: за роки окупації від бойових дій постраждало понад 14 тисяч осіб, з яких 3,5 тисячі загинули. 426 громадян України за надуманими політично-вмотивованими звинуваченнями утримуються в нелюдських умовах у місцях несвободи РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Майже 300 осіб зникли безвісти”, – зазначила вона.

Денісова поінформувала, що ще майже 450 громадян очікують свого переведення з місць несвободи тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для відбування покарання на підконтрольній українському уряду території, але процес переведення, за її словами, вже два роки як заблоковано.

Сторони зустрічі також обговорили питання законодавчих та інституційних засад їх діяльності, а також інструменти, які використовуються ними для забезпечення додержання та захисту прав людини.

Денісова і Татоян також наголосили на особливому значенні просвітницької діяльності щодо можливостей та гарантій захисту громадянами своїх прав.

“Повідомила колегу, що з початку 2021 року працівниками Секретаріату уповноваженого проведено вже понад 1500 таких заходів, у яких взяли участь більше 32 тисяч громадян, у тому числі працівники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, студентська молодь”, – уточнила українська омбудсман.

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