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Україна та ПАР відновлюють контакти після 23 років перерви

18/10/2021 18:18

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів із міністром міжнародних відносин та співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор телефонну розмову. Діалог став першим контактом глав МЗС із 1998 року.

Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє пресслужба МЗС України.

“Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво”, – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили також розширення договірно-правової бази відносин та співробітництво в рамках міжнародних організацій.

Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку співробітництва.

“Відновлюючи діалог із ПАР після 23 років перерви ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема в галузі сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму”, – наголосив він.

Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну наступного року.

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Україна

Україна та ПАР відновлюють контакти після 23 років перерви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів із міністром міжнародних відносин та співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор телефонну розмову. Діалог став першим контактом глав МЗС із 1998 року. Про...

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