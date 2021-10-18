У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера міста

Поліція встановлює обставини смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу – напередодні Андрій Павлов скаржився на самопочуття.
Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області в понеділок, 18 жовтня.
“18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає”, – пише пресслужба поліції.
За словами знайомого загиблого, на якого посилається місцеве видання “Перший міський”, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.
“Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий”, – відзначає пресслужба поліції.
Наразі на місці подій працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
15 серпня 2021-го його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
Читайте також:
У Кривому Розі попрощалися із загиблим мером Костянтином Павловим
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!