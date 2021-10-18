У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера міста

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Поліція встановлює обставини смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу – напередодні Андрій Павлов скаржився на самопочуття.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області в понеділок, 18 жовтня.

“18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає”, – пише пресслужба поліції.

За словами знайомого загиблого, на якого посилається місцеве видання “Перший міський”, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.

“Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий”, – відзначає пресслужба поліції.

Наразі на місці подій працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

15 серпня 2021-го його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

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