Завтра в Україну приїде глава Пентагону Ллойд Остін

19 жовтня 2021 року Україну відвідає міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.
Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомило Міністерство оборони України.
Зокрема, у Києві Остін відвідає Міністерство оборони України, де візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисникам України.
Також Остін зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі. По завершенню зустрічі, орієнтовно о 12:45, планується проведення спільного брифінгу, пряма трансляція якого доступна за посиланням.
Потім міністр оборони США Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво в галузі безпеки.
“Візит пана Ллойда Остіна в Україну є продовженням діалогу, розпочатого під час візиту президента України Володимира Зеленського до США у серпні цього року”, – наголосили в оборонному відомстві.
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